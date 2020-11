Pressão nos hospitais de Lisboa e Alentejo pode aumentar até ao final da semana

Esta segunda-feira, o número de internamentos em todo o país ultrapassou os 3 mil, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde.

Mas a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares antecipa um cenário ainda menos animador para o final da semana, com 4500 pessoas internadas, 605 nas unidades de cuidados intensivos.

A pressão deverá sentir-se sobretudo no norte, onde o número de novos casos mais aumenta, mas também em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo.

