Covid-19. Costa diz que há “luz ao fundo do túnel, só não sabemos a extensão do túnel”

O primeiro-ministro diz que enquanto não há uma vacina contra a Covid-19 é preciso continuar e reforçar o cumprimento das regras sanitárias, dizendo que esse esforço tem uma “luz ao fundo do túnel”.

António Costa acredita que durante o próximo ano haverá já uma vacina para enfrentar a Covid-19, mas até lá relembra a necessidade de manter o distanciamento social, da utilização da máscara e da lavagem e desinfeção das mãos.

Farmacêutica Moderna anuncia que vacina para a Covid-19 é "94,5% eficaz"

As declarações do primeiro-ministro surgem no mesmo dia em que a norte-americana Moderna Inc anunciou que a vacina que está a desenvolver "tem 94,5% de eficácia" na prevenção da doença.

Esta é a terceira vacina experimental a revelar bons resultados nos últimos dias depois de a Pfizer ter anunciado na semana passada que a sua vacina contra a Covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes e a Rússia ter avançado que a vacina que está a ser desenvolvida no país - a Sputnik V - tem uma taxa de eficácia superior a 90%.

