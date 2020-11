Covid-19. OMS alerta que "vacina por si só não será suficiente" para derrotar pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta segunda-feira que uma vacina "por si só não será suficiente" para derrotar a pandemia de covid-19.

"Uma vacina vai complementar as outras ferramentas que temos, não vai substituí-las", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus durante uma reunião do Conselho Executivo da OMS, em que participou presencialmente depois de ter cumprido quarentena por ter estado em contacto com uma pessoa cujo teste a infeção com o novo coronavírus foi positivo.