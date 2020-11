Vacina contra a covid-19. "Penso que vamos acabar 2020 com excelentes notícias" 

O imunologista Henrique Veiga Fernandes considera que o mundo científico está cada vez mais perto da vacina contra a covid-19 e acredita que 2020 vai acabar "com excelentes notícias".

Em entrevista no Primeiro Jornal, na SIC, o investigador da Fundação Champalimaud defende que o anúncio feito esta segunda-feira pela Moderna vem comprovar que é possível desenvolver uma vacina eficientes e que vale a pena apostar na ciência e na inovação para a resolução da pandemia.

Henrique Veiga Fernandes fala também na vacina desenvolvida pela Pfizer e compara-a à da Moderna. Ambas resultam de uma tecnologia "completamente nova", mas são diferentes na forma de conservação.

O imunologista refere que a vacina da Moderna pode resistir cerca de um mês a 4 graus, enquanto a da Pfizer tem de ser armazenada a 70 graus negativos. Ou seja, a vacina da Moderna poderá estar presente "em qualquer centro de saúde" e "poderá ser usada em muitíssimas partes do mundo com menos condições".

Henrique Veiga Fernandes acredita que em breve "vamos receber notícias animadoras" da vacina da AstraZeneca e fala nos resultados "muito animadores" nos ensaios clínicos.

Farmacêutica Moderna afirma que vacina para a Covid-19 é "94,5% eficaz"

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela norte-americana Moderna Inc "tem 94,5% de eficácia" na prevenção da doença, avança hoje a farmacêutica após a primeira avaliação da fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do pedido de aprovação pelas autoridades de saúde.

Tal significa que o risco de contrair Covid-19 foi reduzido em 94,5% no grupo de voluntários que foi inoculado no grande ensaio clínico a decorrer nos Estados Unidos: 90 voluntários do grupo que tomou o placebo contraíram a doença contra 5 no grupo vacinado.

Esta é a terceira vacina experimental a revelar bons resultados nos últimos dias depois de a Pfizer ter anunciado na semana passada que a sua vacina contra a Covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes. e a Rússia ter avançado que a vacina que está a ser desenvolvida no país - a Sputnik V - tem uma taxa de eficácia superior a 90%