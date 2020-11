"Cabe a cada um de nós fazê-lo parar". As campanhas de prevenção para a covid-19

A segunda vaga da pandemia de covid-19 levou os países europeus a imporem novas restrições e a lançarem diferentes campanhas publicitárias de prevenção, como foi o caso de Portugal, Espanha e Alemanha.

O Serviço Nacional de Saúde lançou um vídeo, que circula nas redes sociais e nas televisões portuguesas, em que alerta para a necessidade do distanciamento social.

Através de uma reunião de família, em que a avó acaba por ficar infetada, o SNS apela ao reforço das medidas de prevenção e de distanciamento.

A Comunidade de Madrid investiu 3 milhões de euros numa campanha de sensibilização, que já está a circular nas televisões espanholas e redes sociais, e também chegará à imprensa escrita, à rádio e às ruas. Os anúncios são "duros", mas "absolutamente necessários", de acordo com a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, citada pelo El Mundo.

A campanha gira em torno da limitação das reuniões familiares, o cumprimento da quarentena e da ventilação adequada nos espaços fechados. Nos anúncios, é possível ver como morrem as pessoas que não cumpriram estas medidas preventivas.

O vídeo divulgado pelo Governo alemão é mais suave e bem-humorado que as campanhas anteriores, mas com um apelo tão importante como os outros: que os jovens sejam heróis e não façam "absolutamente nada".

A campanha, que se assemelha a um documentário sobre as memórias de um herói de guerra, mostra Anton Lehmann sentado no sofá a "relembrar o inverno de 2022", quando tinha 22 anos.

"22, com esta idade queres ir a festas, estudar, conhecer novas pessoas, ir beber um copo com os amigos. No entanto, o destino tinha planos diferentes para nós. (...) O destino do nosso país estava nas nossas mãos. Reunimos a coragem e fizemos o que era esperado... Nada. Absolutamente nada. Ser preguiçoso como guaxinins. Dia e noite, mantivemos os nossos rabos em casa e lutamos contra a propagação do vírus. O sofá era a nossa frente e a paciência a nossa arma. Este era o nosso destino. Foi assim que nos tornamos heróis."