Depois da audiência com o Presidente da República esta quarta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse que o partido só vai decidir o sentido de voto sobre a renovação do estado de emergência depois de conhecer o decreto.

Catarina Martins afirmou que é preciso que o Governo se preocupe em dar mais apoio ecónomico e social com "medidas robustas" para que as pessoas aceitem as restrições. E acrescentou que esta é uma "crise pandémica grave".

Veja também: