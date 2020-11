Renovação do estado de emergência. PCP insiste que Governo não tomou medidas certas

Depois da reunião com o Presidente da República, o PCP, que já tinha dito que é contra o estado de emergência, insistiu que o Governo não tomou as medidas certas.

Jerónimo de Sousa disse que o partido não desvaloriza a gravidade da pandemia. No entanto, garante que o congresso do PCP vai realizar-se, como está marcado, no final de novembro, e que "vai ser um exemplo".

