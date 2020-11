Covid-19. Autarcas do Vale do Sousa recusam medidas mais apertadas

Os autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras recusam a implementação de medidas mais apertadas para combater a pandemia.

A ideia foi lançada pela ministra da Saúde. No entanto, os autarcas do Vale do Sousa escreveram ao primeiro-ministro a dizer que a atividade económica está em risco nos três concelhos. Falam em discrepâncias de dados apresentados pela Direção-Geral da Saúde e os fornecidos pela Administração Regional de Saúde no Norte.

Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado. Garante que ainda não foram tomadas quaisquer decisões e qualquer anúncio constitui neste momento pura especulação.

O projeto de decreto será submetido ao Governo esta quinta-feira à tarde e discutido esta sexta-feira na Assembleia da República.

