Covid-19. Congresso do PCP com metade dos delegados e circuitos de circulação

Já são conhecidas as medidas de higiene e segurança para a realização do congresso do PCP, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Foram implementados circuitos de entrada, saída e circulação no espaço e não haverá convidados.

O número de delegados foi reduzido a metade, passando a 600.

Apenas os orgãos executivos vão sentar-se à mesa, enquanto todos os outros delegados vão estar sentados em cadeiras dispersas pelo pavilhão.

O uso de máscara é obrigatório.

Os partidos de direita já criticaram a realização do evento. No entanto, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garante que a realização do congresso vai ser a demonstração de que a atividade no país não tem de parar.