Congresso do PCP. “O problema parece-me mais uma vez uma questão de bom senso”

O Governo pondera criar três níveis de restrições, consoante o risco de transmissão da covid-19 por concelhos. No escalão mais grave deverá ser implementado o recolher obrigatório a partir das 13h00, aos fins de semana.

Bernardo Ferrão considera ser necessário evitar criar demasiadas assimetrias entre concelhos, mas defende que esta é uma boa medida que só peca por vir “um pouco tarde”. Afirma que os mapas de risco já deveriam ter sido aplicados há mais tempo, à semelhança do que aconteceu noutros países europeus.

Questionado sobre a realização do congresso do PCP, sublinha que “calha” num fim de semana onde possivelmente não haverá o recolhimento obrigatório a partir das 13h00, e que acontece num concelho – Loures – inserido no segundo escalão de gravidade, onde não são aplicadas medidas tão apertadas.

Relembra que o estado de emergência não cancela direitos políticos, mas aponta o problema como sendo uma questão de “bom senso e exemplo”, sobretudo depois do que foram dois fins de semana “muito duros para os trabalhadores”, defendendo um adiamento.

