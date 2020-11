Covid-19. Costa avança “visão otimista” da Europa sobre a aprovação da vacina

António Costa anunciou esta quinta-feira que há quatro contratos assinados para garantir a vacinação contra a Covid-19 aos europeus. No final da conferência de líderes europeus, o primeiro-ministro português mostrou-se “otimista” sobre a aprovação da vacina ainda este ano.

“Relativamente ao programa de vacinação, a Comissão [Europeia] confirmou já ter, neste momento assinado, quatro contratos: com a AstraZenwca, com Sanofi/GSK, com a Johnson & Johnson, com a Pfizer/BioNTech", disse Costa.

O primeiro ministro acrescentou ainda que “há uma visão otimista por parte da Agência Europeia do Medicamento de que durante o mês de dezembro poderá conceder as primeiras autorizações condicionais para as vacinas”.

A vacina da Pfizer/BioNTech é um dos projetos mais avançados, tendo demonstrado uma taxa de eficácia de 94,5%.