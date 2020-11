Covid-19. Não há relação entre o aumento de casos e as aulas presenciais nas universidades

O Presidente da República diz que, pelo que ouviu dos especialistas, não há uma relação direta entre o aumento do número de novos casos de Covid-19 e as aulas presenciais nas universidades.

"Parece evidente não existir necessiamente um nexo entre o ensino presencial e o agravamento de contágio. É outro dado que o Governo tomará em linha de conta", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final da reunião desta quinta-feira com os especialistas no Infarmed.

