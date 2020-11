Covid-19. Origem do contágio desconhecida em 81,4% dos casos

A Direção-Geral da Saúde admite dificuldades em obter informação sobre a origem dos contágios por covid-19.

Em 81% dos casos não se sabe onde surgiu o contágio, mas na proporção onde há dados, 60% têm origem em contexto familiar.

A conclusão é da Direção Geral da Saúde que esta manhã apresentou este e outros dados sobre a evolução da pandemia em Portugal, entre o início de outubro e o dia 15 de novembro.

Com base nos novos três patamares de risco, a área do Grande Porto continua a ser a mais afetada, ou seja, tem mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes.

Covid-19. Há 28 concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes

Os concelhos com mais de 960 casos ativos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias deverão manter as regras mais apertadas de recolher obrigatório ou até ver as medidas agravadas.

Em Portugal, há dois concelhos com mais de 3.000 casos por 100 mil habitantes, quatro que estão entre os 2.000 e os 3.000 casos e seis entre os 1.500 e 1.900.