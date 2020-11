Covid-19. Politécnicos contra eventual ensino à distância e antecipação das férias de Natal

Os institutos politécnicos estão contra o eventual regresso do ensino à distância e a antecipação das férias de Natal.

A hipótese de antecipar as férias, ainda em avaliação, tinha sido avançada pelo Governo, devido ao aumento de novos casos de Covid-19.

À semelhança dos professores, a Organização Mundial de Saúde defende a manutenção do ensino presencial.

Esta quinta-feira, à saída da reunião com especialistas no Infarmed, o Presidente da República disse que, segundo os especialistas, o aumento de contágios não está diretamente relacionado com as aulas presenciais nas universiades.

