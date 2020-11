Hospitais suspendem cirurgias não urgentes. Ordem dos Médicos diz que era uma questão de tempo

Os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente em Lisboa anunciaram na quarta-feira a suspensão de todas as "atividades não-urgentes e não-prioritárias", nomeadamente no que diz respeito às cirurgias, para aumentar a capacidade de resposta à pandemia de covid-19.

Numa circular que fez chegar à redação da SIC, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte informa, no entanto, que se mantêm as restantes cirurgias, como as prioritárias e de ambulatório, as consultas presenciais e hospitais de dia.

Numa entrevista à TSF, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte revela que esta suspensão pode demorar três semanas ou dois meses. Daniel Ferro diz que o tempo vai depender da evolução da situação.

"O ritmo da infeção, as necessidades que decorrem da infeção é uma dinâmica que depende não apenas dos sistemas de saúde, mas da atitude da população face à pandemia", disse.

A Ordem dos Médicos diz que não ficou surpreendida com a medida e que a decisão era uma questão de tempo.

O presidente do Conselho Regional do Sul da ordem lembra que têm de ser encontrada uma solução para todas as atividades suspensas. Alexandre Valentim Lourenço fala em "catadupa de desmarcações" que vão "avolumar" as dificuldades de resposta do Serviço Nacional de Saúde.