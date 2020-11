A maioria dos centros hospitalares não prevê, por enquanto, seguir os passos do Hospital de Santa Maria e do Hospital Pulido Valente que esta quarta-feira suspenderam as cirurgias não prioritárias. Mesmo assim, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde é grande.

A SIC sabe que alguns hospitais começaram a marcar consultas com mais distanciamento, outros foram buscar camas ao internamento de doentes não covid.