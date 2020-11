Administradores hospitalares criticam falta de plano para doentes não Covid

Toda as cirurgias programadas que precisem de internamento estão supensas no Hospital Santa Maria e no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, por tempo indeterminado.

As consultas, o serviço ambulatório e toda a atividade prioritária mantêm-se.

O objetivo é libertar camas para doentes covid-19, uma vez que já estavam no limite da capacidade.

A Associação dos Administradores Hospitalares considera que este adiamento era inevitável porque não foi preparado um plano de contingência para os doentes não Covid.

