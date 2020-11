Apenas 3,26% dos infetados receberam código para inserir na StayAway Covid 

Apenas 3,26% dos doentes infetados com o novo coronavírus receberam um código para inserir na aplicação StayAway Covid.

A aplicação foi disponibilizada em setembro e descarregada por mais de 2,6 milhões de pessoas.

Desde então, foram contabilizados no país quase 185 mil testes positivos, mas só 6.022 códigos foram gerados pelos médicos. Do total, apenas 1.651 códigos foram inseridos na aplicação, que permitiram alertar quem tenha estado a menos de 2 metros, durante 15 minutos ou mais, de um utilizador infetado.

Em entrevista ao Expresso, o administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores da Universidade do Porto, que criou a aplicação, reconhece que o crescimento da StayAway Covid está abaixo do expectável e diz que a solução passa por tornar mais simples o processo de criação dos códigos e a forma de transmiti-los aos doentes.