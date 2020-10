Rio quer explorar eficácia da app Stayaway Covid

Rui Rui admitiu ser favorável à proposta do Governo de estender o uso de máscaras e viseiras à via pública, acrescentando que a medida “peca por tardia”. Quando à obrigatoriedade da aplicação Stayaway Covid, o líder da oposição pretende “explorar” a eficácia da ideia.

O presidente do PSD disse, nos Passos Perdidos, estar disponível para “apresentar um projeto de lei que será igual à proposta de lei do governo no que concerne às viseiras e às máscaras”.

Sobre aplicação, Rio considera que “o ideal será provavelmente baixar à comissão para se apurar se efetivamente vale a pena explorar aquela ideia ou se ela, eventualmente, não tem sequer pés para andar porque a eficácia é muito reduzida face àquilo que está em causa”