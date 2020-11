Covid-19. Isabel Moreira insiste em lei para dar cobertura jurídica à ação do Governo

A deputada socialista Isabel Moreira insistiu esta sexta-feira na "perplexidade" face à ausência de um diploma que dê cobertura jurídica à atuação do Governo no atual quadro de pandemia de covid-19 e exigiu "transparência" no direito à informação.

Estas posições constam de uma declaração de voto da constitucionalista e deputada do PS Isabel Moreira, à qual a agência Lusa teve acesso, após o parlamento ter aprovado a proposta de decreto presidencial para a prorrogação do estado de emergência.

A autorização para prolongar o estado de emergência por novo período de 15 dias teve os votos a favor do PS e PSD, com a oposição do PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. BE, CDS-PP e PAN abstiveram-se, enquanto a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votou a favor.

Na sua declaração de voto, a deputada socialista escreveu que mantém a sua "perplexidade no que toca à inexistência, até hoje, de uma proposta de lei por parte do Governo ou de uma iniciativa parlamentar que dê cobertura jurídica à difícil atuação do Governo em situação pandémica".

"É-me difícil aceitar a forma como o parlamento foi ignorado desde o início da pandemia, quer através de resoluções do Conselho de Ministros (que escapam à apreciação parlamentar, ao contrário de decretos-leis), quer através da opção pela declaração do estado de emergência, essa que reconhece, afinal, que o quadro legislativo que andava a ser aplicado não era, como sempre afirmei, suficiente", criticou Isabel Moreira.

Nesta sua declaração de voto, porém, a constitucionalistas identifica "dois aspetos fundamentais" que a levaram a votar favoravelmente o decreto presidencial.

"Em primeiro lugar, não tendo sido elaborada a lei de emergência sanitária que sempre defendi, e que evitaria o estado de emergência, o Governo precisa de habilitação jurídica para as medidas a tomar, caso para se repetir a célebre afirmação: ao presente não lhe vejo mais remédio. Em segundo lugar, este decreto presidencial, ao contrário do que lhe antecedeu, deixa de alegar o seu caráter preventivo e prevê a suspensão parcial de direitos fundamentais", apontou.

De acordo com Isabel Moreira, "o Presidente da República terá estado atendo às críticas relativas à inadequação do estado de emergência para restringir direitos, pelo que, desta vez, referindo embora a suspensão parcial opta, na verdade, pela suspensão pura e simples de alguns direitos".

"Se as meras restrições permanecem, este decreto é mais conforme com o espírito do instituto da declaração do estado de emergência do que o anterior", sustentou a deputada do PS.

Na sua execução deste decreto, adverte Isabel Moreira "é essencial que o direito à informação seja integralmente respeitado, em particular a necessidade de transparência na divulgação do número de ativos, recuperados, óbitos e confirmados por concelho, para que os cidadãos tomem as suas decisões de forma informada e para que saibam o que fundamenta as medidas diferenciadas no país".