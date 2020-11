Covid-19. Joe Biden acusa Donald Trump de ser irresponsável

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, descarta a possibilidade de um confinamento nacional para travar a covid-19, apesar do aumento no número de infeções em todo o país nas últimas semanas. Uma posição que já tinha sido também defendida por Donald Trump caso se mantivesse no cargo.

Sobre a atuação do ainda Presidente, Joe Biden disse que Donald Trump foi irresponsável na forma como lidou com a pandemia e como tem recusado aceitar o resultado das eleições presidenciais, prejudicando o combate ao vírus.

Numa altura em que o país espera receber até dezembro as primeiras unidades de uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2, a recusa da Administração Geral de Serviços em reconhecer Biden como o vencedor impediu o acesso a fundos para organizar a distribuição e implementação de outras terapêuticas para tratar o novo coronavírus.

