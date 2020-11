Covid-19. Empresários da restauração voltam à rua por mais apoios

Os empresários da restauração voltaram à rua para protestar contra a falta de ajuda direta do Estado nos efeitos económicos da pandemia de Covid-19. Desta vez, o protesto realizou-se em Guimarães e em Faro.

Queixam-se de estar há nove meses com os negócios em lume brando e que é tempo do Governo lhes dar as mãos.

Na cidade de Faro juntaram-se mais de mil empresários que afirma estar a pão e água com a pandemia e com as regras para a conter. Em Guimarães a marcha marcou a manhã.

Recusam mais linhas de crédito e exigem a descida do IVA, a isenção da TSU e apoios a fundos perdidos.

O setor teme que daqui a três meses não reste nada para recuperar.