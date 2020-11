Covid-19. Restaurante transmontano cria “mata-bicho” para responder às restrições

Chama-se “mata-bicho” e tem uma forma que o um restaurante transmontano encontrou para combater as restrições associadas com a pandemia de Covid-19. É servido durante a manhã, numa espécie de brunch, mas segue as receitas tradicionais da região.

Na ementa há sopa de cavalo cansado, alheira e barriga de porco marinada, figos secos, filhós entre muitas outras opções que costumavam fazer parte dos lanches levados para a caça.

O “mata-bicho” serve até perto da uma da tarde e é uma forma de contornar o impedimento de estar aberto à hora normal das refeições durante o fim de semana.