Covid-19. Marta Temido diz que Portugal estará pronto para iniciar a vacinação

Marta Temido, ministra da Saúde, garante que Portugal está pronto para iniciar a vacinação contra a Covid-19 logo que esta seja aprovada e chegue ao país.

Foi criado um grupo de trabalho interdisciplinar – coordenado por Francisco Ramos, professor ma Escola Nacional de Saúde Pública e antigo secretário de Estado da Saúde – na que vai definir e coordenar o plano de vacinação.

As farmacêuticas têm vindo a alertar para as dificuldades logísticas de armazenamento e transporte das vacinas. Em Portugal, a logística será coordenada por Henrique Gouveia e Melo, Adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que também integra a comissão.

Portugal deverá receber 16 milhões de doses das primeiras três vacinas negociadas pela União Europeia, que deverão chegar em Janeiro. A definição dos critérios de vacinação está a ser afinada pela Direção-Geral de Saúde.