Covid-19. Bruxelas pediu planos de vacinação há um mês, Portugal só agora nomeou a comissão

Faz mais dum mês que a Comissão Europeia pediu aos Estados-membros para se prepararem e criarem planos de vacinação contra o coronavírus, mas Portugal só agora criou a comissão que o vai fazer.

O Governo admite nem saber se tem a vacina disponível em janeiro, enquanto países como a Alemanha e Reino Unido vão começar já a vacinar no mês que vem.

No principal aeroporto de Bruxelas, está já tudo a postos para armazenar e transportar a vacina quando ela chegar. Por cá, só agora é conhecida a comissão que vai tomar as rédeas do processo. Sabe-se que vai ser liderada por Francisco Ramos, ex-secretário de estado da Saúde.

Nesta altura não estão ainda escolhidos os critérios de vacinação. A Direção-Geral da Saúde ainda não os definiu porque não sabe qual a capacidade das vacinas que hão de chegar. Entre a lista de incertezas estão ainda quantas tomas vão ser necessárias, se todos os anos, quanto dura a imunidade.

