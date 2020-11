Covid-19. Comércio no Algarve com quebras na faturação superiores a 60% 

Com quebras na faturação superiores a 60%, devido à pandemia de covid-19, mais de metade dos negócios no Algarve admite fechar as portas. Os empresários pedem ao Governo a redução da carga fiscal e a criação de apoios reais à tesouraria das empresas.

Há seis concelhos de risco elevado de propagação da covid-19 com medidas de restrição mais apertadas. Sem turistas e com os residentes longe das ruas, o comércio chega mesmo a fechar antes do horário imposto.

Segundo a Associação do Comércio e Serviços da região, quase a totalidade dos negócios foi prejudicada durante a pandemia.

A quebra na procura fez diminuir as vendas, o que fez com que as receitas caíssem cerca de 65%. Uma realidade que disparou a taxa de desemprego em 200%, comparando com o ano passado. Por esse motivo, mais de metade dos comerciantes está a pensar em fechar total ou parcialmente a empresa.