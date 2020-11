26 casos de reinfeção por covid-19 confirmados no mundo

No mundo há 26 casos de reinfeção por covid-19 confirmados e centenas de suspeitas. Em Portugal, foram reportados pelos menos 3 casos de doentes que podem ter sido infetados duas vezes.

Para serem considerados suspeitos, o doente tem que ter tido dois testes PCR positivos com pelo menos um mês de intervalo sem sintomas.

A confirmação dos casos não é simples, é preciso que a sequenciação do vírus mostre que a pessoa foi infetada por duas variantes distintas.

A geneticista Luísa Pereira diz ao jornal Público que ainda não se sabe qual é o peso das reinfeções na pandemia, mas alerta para a possibilidade destes casos poderem ter impacto na eficácia das vacinas experimentais que estão em curso.

A investigadora da Universidade do Porto dá o exemplo da febre da dengue, em que a segunda infeção por uma nova versão do vírus é mais agressiva do que a primeira. Quando alguém é infetado por uma estirpe fica imune para toda a vida, mas quando é infetado por outra estirpe diferente adoece de forma bastante mais grave.