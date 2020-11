Covid-19. Reino Unido anuncia fim do confinamento para início de dezembro

O primeiro-ministro de Inglaterra, Boris Johnson, confirmou esta segunda-feira, que o confinamento nacional devido à Covid-19 vai terminar a 2 de dezembro. A partir daí, volta a vigorar o sistema de confinamentos regionais.

Com o fim da ordem para ficar em casa, voltam a estar autorizadas as viagens de lazer dentro e fora de Inglaterra. No mesmo dia reabre a restauração e o comércio não essencial e, pela primeira vez desde março, os estádios voltam a ter algum público nas regiões de menor risco.

Vai haver alterações também ao nível da entrada de visitantes. Há cerca de meio ano que o Reino Unido impõe a quarentena de 14 dias para quem vem de países considerados de risco. Mas a partir de 15 de dezembro vai possível terminar o isolamento ao fim de cinco dias de fizer um teste com resultado negativo. O teste terá de ser feito no privado e será pago pelo passageiro.