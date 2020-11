Comerciantes franceses "aliviados" com reabertura das lojas

Comerciantes franceses consideram que "o Natal está salvo" com a permissão da reabertura a 28 de novembro das lojas, fechadas desde 30 de outubro, anunciada pelo Governo na terça-feira, mas pedem medidas complementares num "ano extremamente difícil".

O anúncio da reabertura foi feito na terça-feira à noite pelo Presidente francês, Emmanuel Mácron, e abrange os comércios considerados não essenciais que estavam fechados ao público desde 30 de outubro, data de início do segundo confinamento em França devido à pandemia de covid-19.

O período do Natal representa entre 30% a 50% do volume de negócios dos comerciantes franceses, segundo Lionel Sauges, e esta reabertura traz "esperanças e perspetivas concretas".

No entanto, nos últimos dois anos, os comerciantes franceses têm sido fustigados com diferentes crises.

"Mesmo satisfeitos com esta reabertura, o ano foi extremamente difícil. Até porque a situação do comércio em França é difícil nos últimos dois anos. Claro que houve o impacto da covid, mas o comércio sofreu de outras crises como a crise social, com vários meses de manifestações dos 'coletes amarelos' e o contexto dos atentados", sublinhou Sauges.