Covid-19. França anuncia plano para levantar medidas de contenção

O pico desta segunda vaga de Covid-19 já foi ultrapassado em França. O confinamento poderá ser levantado a 15 de dezembro, para passar a haver recolher obrigatório às 21h00. Mas, para que isso aconteça, é preciso que os números continuem a descer.

As medidas vão passar a ser mais ligeiras a partir de 28 de novembro, quando abrem as pequenas lojas não essenciais. Já os restaurantes e bares vão permanecer fechados até 20 de janeiro, para desespero do setor.

Na Suécia, onde a estratégia de combate à pandemia tem sido diferentes dos restantes países, passam a ser proibidos ajuntamentos com mais de oito pessoas em espaços públicos. Esta é a medida mais rígida tomada até agora.

Na Coreia do sul, o número de novos casos por dia ronda os 300 e o Governo avançou com ordem de fecho dos restaurantes e bates a partir das 21h00. Também em Hong Kong os estabelecimentos de diversão noturna ficam de porta fechada até dia 3 de dezembro. Um surto numa discoteca provocou a maioria dos 80 casos mais recentes.

O dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, é uma preocupação para as autoridades norte-americanas que já apelaram à população para ficarem em casa. Nos últimos 15 dias, o número de internados subiu quase 50%.