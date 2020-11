Apesar do Governo ter definido o regime de teletrabalho como prioritário, um inquérito realizado pelo Ministério do Trabalho revela que só 34% das empresas têm funcionários a trabalhar a partir de casa, ou seja duas em cada três empresas não têm ninguém em teletrabalho.

Um terço das entidades patronais tem 20% dos funcionários em teletrabalho.

O Jornal de Negócios avança os dados prelimiares do estudo, onde foram inquiridas mais 10 mil empresas.

O Ministério do Trabalho chama a atenção para a obrigatoriedade do teletrabalho nos concelhos dos níveis de risco 'elevado', 'muito elevado' e 'extremamente elevado', nos casos em que as funções sejam compatíveis.