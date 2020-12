Portugal recebe 1.ª tranche do apoio da UE. Marcelo fala em "solidariedade europeia"

O Presidente da República diz que a tranche de dinheiro que Portugal recebeu de Bruxelas é a prova da solidariedade que existe na União Europeia.

Portugal recebeu esta terça-feira uma tranche de 3 mil milhões de euros de fundos europeus, no âmbito do programa SURE, para ajudar vários setores face à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, anunciou o primeiro-ministro.