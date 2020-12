Covid-19 na Rússia. Putin quer iniciar vacinação "em larga escala" na próxima semana

O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu esta quarta-feira às autoridades de saúde que comecem já no final da próxima semana a vacinação contra o novo coronavírus em "larga escala" na Rússia.

"Peço que organizem o trabalho para que, no final da próxima semana, comecemos a vacinação em larga escala", declarou, durante uma videoconferência com a vice-primeira-ministra encarregada da saúde, Tatiana Golikova, afirmando que a "indústria e as infraestruturas estão prontas".