Alguns efeitos secundários da vacina contra a covid-19 são "bons". Especialista explica porquê

As vacinas contra a covid-19 acarretam riscos adversos, como de resto todas as vacinas, mas os especialistas garantem que alguns não só são normais, como até desejáveis, como por exemplo a febre.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira no Infarmed, os especialistas esclareceram algumas das dúvidas sobre a imunização, explicando que efeitos secundários como dores de cabeça, inchaço ou febre são sinal de que o sistema imunitário “está a lutar”.

João Gonçalves, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, explica que as indicações que existem até agora relativas a todas as vacinas mostram apenas efeitos secundários de “uma estimulação do sistema imunitário”.

O especialista pede que os portugueses não tenham medo da vacina e garante que esta “não vai causar efeitos secundários estranhos”.

Veja também: