Covid-19. Agência Europeia do Medicamento deverá dar luz verde à vacina a 29 de dezembro

O Plano Nacional de Vacinação para a covid-19 vai ser apresentado esta quinta-feira de tarde. Numa conferência de imprensa, a ministra da Saúde avançou ontem com alguns pormenores relacionados com a vacinação.

Portugal deverá precisar de 22 milhões de doses de vacinas e, no total, o processo poderá custar até 200 milhões de euros ao Estado. Como todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação, esta também vai ser gratuita e facultativa.

A 29 de dezembro, a Agência Europeia do Medicamento deverá dar luz verde à comercialização condicional da vacina da famarcêutica Pfizer, a primeira a chegar a Portugal.

A Pfizer confirmou que se responsabiliza pelo transporte desde as fabricas até aos locais de vacinação. Em Portugal, as doses deverão ser armazenadas em Coimbra. A distribuição pelo país deverá ser feita por via terrestre no continente e por via aérea para os Açores e Madeira.