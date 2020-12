Covid-19. Obama, Bush e Clinton querem levar vacina em direto na televisão

Os antigos presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton ofereceram-se para levar a vacina contra a covid-19 em direto na televisão.

Os três antigos presidentes dos Estados Unidos da América querem aumentar a confiança dos norte-americanos na vacinação. Por isso, mostraram-se disponíveis para serem vacinados em público, logo depois dos grupos prioritários.

O gesto acontece numa altura em que os números da covid-19 continuam a aumentar nos Estados Unidos.

EUA vivem o momento mais grave desde o início da pandemia

Por todos os Estados Unidos, nunca houve tantos casos nem vítimas da pandemia de covid-19. Em 24 horas, morreram 3.100 pessoas e cem mil estão internadas nos hospitais, mais do dobro de novembro

Donald Trump ignora a atual ameaça sanitária. Num discurso de 46 minutos que considera o mais importante da sua vida, manteve o foco nas acusações de fraude eleitoral.

No sentido contrário, Joe Biden faz um retrato dramático da pandemia. Em reunião virtual com pequenos empresários e desempregados da pandemia, o presidente eleito apela ao bom senso do Congresso para aprovar já ajuda financeira de emergência na atual transição de poder.