Partidos e Presidente da República defendem abrandamento de medidas no Natal e Ano Novo

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta quinta-feira os partidos com assento parlamentar para discutir a renovação do Estado de Emergência.

Os partidos deverão manter o mesmo sentido de voto de há 3 semanas e por isso a renovação deverá mesmo avançar com um detalhe: o Presidente da República quer o país a celebrar o Natal e o Ano Novo e segundo vários partidos, deverá mover influências junto do governo para que as medidas sejam atenuadas durante essas duas datas.

Ouvidos em Belém, os partidos mostraram-se favoráveis ao abrandamento das medidas mesmo os que garantem votar contra a renovação do Estado de Emergência (PCP, Chega, Iniciativa Liberal e PEV).

O Presidente da República garantiu na última sexta-feira que as medidas para o Natal serão conhecidas antecipadamente para que o país se prepare.