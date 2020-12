Vacina da covid-19. Governo admite contratar profissionais e alargar horários dos centros de saúde

O Governo prevê vacinar 3,6 milhões de pessoas contra a covid-19 no primeiro semestre de 2021. O plano de vacinação foi anunciado esta quinta-feira e está dividido em três grupos.

Para cumprir o plano, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales admite contratar mais profissionais de saúde e alargar também os horários de funcionamento dos centros de saúde.

Durante a visita à nova unidade para doentes respiratórios, em Matosinhos, o secretário de Estado voltou a afirmar que as vacinas só serão aplicadas nas unidades do Serviço Nacional de Saúde.

Estão previstos 1.200 pontos de vacinação. Para a primeira e segunda fase do plano prevê-se que sejam vacinadas 3,6 milhões de pessoas. Para cumprir estas metas Lacerda Sales admite alargar os horários dos centros de saúde e até contratar novos profissionais.

“Obviamente que se for necessário mais profissionais, contrataremos. E as instituições poderão fazê-lo, contratar mais profissionais. Não esquecer que temos mais de 40 mil enfermeiros no SNS e são eles que prioritariamente vão vacinar. Obviamente que se for necessário reforço, serão reforçados estes meios”, disse Lacerda Sales.