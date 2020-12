Covid-19. Especialistas alertam para aumento de casos com alívio das restrições no Natal e Ano Novo

O Governo divulgou este sábado as medidas para o Natal e Ano Novo. Há quem fale em medidas positivas, mas também há que não veja nada de novo no anunciado pelo primeiro-ministro.

Para a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, as deciões tomadas pelo Governo não foram claras. E que podem gerar um aumento do número de casos logo após o Natal. Por outro lado, há quem considere as medidas ainda muito apertadas e que vão prejudicar a Economia.

Apesar de algum alívio nos horários da restauração, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal mostrou-se preocupada com os apoios económicos ao setor.