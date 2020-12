Para a restauração, as medidas anunciadas por António Costa não resolvem o problema do setor. Já para os portugueses o alívio das restrições no Natal foi uma boa notícia.

As exceções hoje apresentadas para o Natal vão ser reavaliadas a 18 de dezembro para confirmar a tendência de melhoria e para perceber se será necessário "puxar o travão de emergência".