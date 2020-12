"É o melhor presente de aniversário antecipado"

Uma mulher de 90 anos da Irlanda do Norte foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer/BioNTech para a covid-19 fora de um ensaio clínico.

Está assim iniciada a campanha de vacinação no Reino Unido, como explica o correspondente da SIC, Emanuel Nunes.

Margaret Keenan, citada pela BBC, disse sentir-se "muito privilegiada" por ser a primeira a receber o medicamento no Hospital Universitário em Coventry, onde está hospitalizada. Vai fazer 91 anos na próxima semana e esta é "a melhor prenda de aniversário antecipada", afirmou.

Eram 6h31 na cidade do centro de Inglaterra, a mesma hora em Lisboa, quando a enfermeira May Parsons inoculou a primeira das 800 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech que vão ser administradas nas próximas semanas, prevendo-se que cheguem às 4 milhões de inoculações no fim do mês.

