No Reino Unido já arrancou o plano de vacinação contra a Covid-19. Boris Johnson congratulou-se com este importante passo no combate à pandemia, mas sublinhou que a vacina levará tempo até mostrar resultados.

Uma mulher de 90 anos da Irlanda do Norte foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer/BioNTech para a covid-19 fora de um ensaio clínico.