Reino Unido inicia campanha de vacinação contra a covid-19

Uma mulher de 90 anos da Irlanda do Norte é a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer/BioNTech para a covid-19 fora de um ensaio clínico, marcando assim o início da campanha de vacinação no Reino Unido.

Margaret Keenan, de Enniskillen, disse à BBC sentir-se "muito privilegiada" por ser a primeira a receber o medicamento no Hospital Universitário em Coventry, onde está hospitalizada.

Jacob King / AP

O "Dia V" no Reino Unido

Segundo o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, trata-se de um "momento histórico", tendo-se referido à data como o "Dia V" [uma referência ao Dia da Vitória da II Guerra Mundial].

País europeu mais afetado pela crise pandémica (com mais de 61 mil mortos e mais de 1,7 milhões de casos de infeção), o Reino Unido é o primeiro país no mundo a ter autorizado a utilização da vacina anti-covid-19 desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech e será o primeiro país ocidental a iniciar a sua campanha de vacinação.

Num comunicado divulgado no fim de semana, Matt Hancock precisou que os primeiros grupos que irão receber a vacina serão "os mais vulneráveis e aqueles com mais de 80 anos", bem como os funcionários de lares e residências seniores e do serviço de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês).

As especificidades da vacina Pfizer/BioNTech, que necessita de uma conservação a 70 graus negativos, representam um desafio logístico, salientaram as autoridades sanitárias britânicas, que indicaram que as doses têm de ser transportadas por uma empresa especializada e que o respetivo descongelamento demora várias horas.

O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech, o que permite proteger 20 milhões de pessoas, uma vez que esta vacina se administra com duas doses.

Numa primeira fase, estarão disponíveis 800.000 doses no Reino Unido.

Apesar da rapidez com que o regulador britânico aprovou a vacina Pfizer/BioNTech, a diretora-executiva do organismo, June Raine, reiterou que "os mais elevados padrões" internacionais foram aplicados.

Mais de 1,5 milhões de mortos e 67 milhões de casos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos, México e Itália

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população seguida pelo Peru, Espanha e Itália .

