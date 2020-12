Covid-19. Reino Unido aprova vacina da Pfizer/BioNTech e deverá distribuí-la na próxima semana

O Governo britânico anunciou, esta quarta-feira, a aprovação da vacina contra a covid-19 produzida pela Pfizer e pela BioNTech. O Reino Unido é o primeiro país a aprovar a vacina e pretende começar a distribuí-la pela população.

O regulador considerou a vacina segura e pretende começar a imunização dos grupos de risco já no início da próxima semana.

"O Governo aceitou hoje [quarta-feira] as recomendações da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) para aprovar o uso da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech", anunciaram acrescentando que "a vacina irá ficar disponível pelo Reino Unido na próxima semana".

Como explica Emanuel Nunes, correspondente da SIC Notícias em Londres, a aprovação da vacina já estava prevista e os hospitais já tinham sido instruídos no sentido de preparar as questões logísticas para armazenamento e distribuição do fármaco. Devido às condições de manutenção, nomeadamente a refrigeração, a administração da vacina irá decorrer nos hospitais, não podendo ser feita nas farmácias.

A população foi dividida em 11 grupos de prioridade, sendo os funcionários de lares de idosos os primeiros a ser vacinados, seguidos dos cidadãos com 80 anos e trabalhadores do setor da saúde e do setor social.

O Reino Unido comprou 40 milhões de doses e as primeiras 10 milhões deverão estar disponíveis em breve. A vacina necessita de duas tomas, o que significa a possibilidade de vacinar pelo menos 20 milhões de pessoas.

Aprovação da Agência Europeia de Medicamento em processo

As duas farmacêuticas submeteram também, esta segunda-feira, um pedido de aprovação condicional da vacina contra a covid-19 à Agência Europeia de Medicamentos (AEM). Sem esta aprovação, a vacina não poderá ser distribuída na União Europeia.

Também a farmacêutica Moderna anunciou o pedido de autorização de emergência nos Estados Unidos e na Europa.

Caso a BNT162b2 - nome dado à vacina da Pfizer e BioNTech - seja aprovada pela AEM, esta poderá começar a ser distribuída pela Europa ainda antes do final de 2020.

Esta vacina é também uma das que Portugal pretende adquirir. Na altura que foi anunciada a eficácia apresentada, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que se a vacina tiver o nível de eficácia anunciado, será “uma das melhores vacinas que teremos” e que, por isso, “é uma boa notícia”.

Segundo anunciaram as empresas, os ensaios clínicos desta vacina mostraram uma eficácia de 95%, tendo o grupo de idosos registado 94%.

Como funciona a vacina?

A vacina contra a covid-19, tal como as outras vacinas, tem como principal caraterística a capacidade de combater o vírus, replicando o que faz o sistema imunitário quando é infetado.