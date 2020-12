Bispos pedem que encontros familiares no Natal "tenham toda a cautela"

A Igreja Católica garante que serão cumpridas todas as medidas de segurança da Direção-Geral da Saúde durante as celebrações do Natal.

Foi com satisfação que a Igreja Católica recebeu o alívio das restrições impostas devido à covid-19 durante esta época. Ainda assim, os bispos portugueses apelaram a que a segurança sanitária seja uma prioridade.