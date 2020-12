Covid-19. Primeiras doses da vacina da Pfizer chegam ao Canadá nos próximos dias 

As primeiras 30 mil vacinas da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 chegam ao Canadá nos próximos dias e, na segunda-feira, deverão estar prontas a serem administradas.

Em comunicado, e segundo agência Reuters, as autoridades de saúde esclarecem que a vacina vai ser administrada em pessoas com mais de 16 anos e também que as pessoas de grupos de risco têm prioridade.

O Canadá encomendou 20 milhões de doses desta vacina, o suficiente para administrar em 10 milhões de pessoas. O país fez ainda acordos mais sete farmacêuticas.

Depois do Reino Unido e do Bahrain, o Canadá é o terceiro país do mundo a aprovar a vacina.

Em Portugal, está prevista a chegada de 1,5 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021.