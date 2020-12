Covid-19. Itália pode seguir exemplo da Alemanha e decretar confinamento nacional

A Itália poderá seguir o exemplo da Alemanha e decretar um confinamento nacional durante a época de Natal. No sábado, Itália ultrapassou o Reino Unido como o país com mais mortes por covid-19 na Europa.

Para travar um novo pico de infeções em janeiro, o executivo pondera apertar as medidas no Natal e Ano Novo. De acordo com a imprensa italaiana, todo o país poderá ficar abrangido pelo confinamento da zona vermelha, que implica recolher obrigatório, proibição de deslocações não essenciais e o encerramento de lojas, bares e restaurantes aos fins de semana.

A Holanda também se prepara para anunciar novas medidas restritivas. O país tem tido um aumento de contágios e registou o maior aumento de casos em seis semanas.

Em França, a partir desta terça-feira, o confinamento dá lugar ao recolher obrigatório entre as 20:00 e as 6:00 horas.

Em sentido contrário, a Grécia, apesar do aumento de casos desde meados de outubro alivia restrições nesta ápoca. Até 7 de janeiro, locais de culto podem estar abertos, assim como alguns serviços, como barbeiros e livraraias, mas a maioria do comércio só pode vender online.