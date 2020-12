Covid-19. França entra em recolher obrigatório e com mais testes em larga escala

França entra esta terça-feira em recolher obrigatório e com mais testes em larga escala à covid-19.

O recolher obrigatório vai estar em vigor das 20:00 às 6:00h da manhã. Já a testagem em larga escala, sem marcação e gratuita, é um projeto piloto do Governo francês, que quer testar habitantes em duas das cidades mais afetadas: Havre e Charleville-Mezieres.

A cerca de uma semana do Natal, as autoridades pedem à população para ficar em casa. A abertura dos espaços públicos culturais foi adiada e os restaurantes podem não abrir no final de janeiro.

Em França, o número de novos casos diários está acima dos 5 mil.

