Vacina covid-19. Ministro da Saúde alemão “otimista” sobre aprovação antes do Natal

O ministro da Saúde alemão espera que a vacina contra a covid-19 seja aprovada pela Agência Europeia do Medicamento antes do Natal.

“Podemos estar otimistas quanto a uma aprovação a 23 de dezembro, o que é uma boa notícia para toda a União Europeia”, disse o ministro Jens Spahn defendendo uma “avaliação exaustiva e um processo de aprovação normal” que, ao mesmo tempo, “seja rápido”.

A Alemanha pretende começar a vacinação logo que haja uma aprovação do fármaco pela entidade regulador, colocando como objetivo “começar a vacinar antes do final do ano”.

Entretanto a Agência Europeia de Medicamentos anunciou a reunião de revisão da vacina Pfizer-BioNTech contra a covid-19 foi antecipada para 21 de dezembro.