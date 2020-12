Covid-19. Boris Johnson insiste em criar “bolha” para celebrar o Natal

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, continua a afirmar que há condições para reduzir as medidas de prevenção contra a covid-19 no Natal. Durante cinco dias, vai ser possível juntarem-se até três agregados – pessoas da mesma família que vivam juntas – para celebrar as festas.

A decisão causou polémica: há 100 anos que duas prestigiadas revistas médicas não se juntavam para dizer a mesma coisa. Tanto a British Medical Journal como a Health Service Journal se manifestaram contra a decisão de criar uma “bolha” durante o Natal.

Também a oposição questionou Boris Johnson no parlamento, confrontando-o com o aumento dos números, mesmo apesar das restrições atualmente impostas. Mas o primeiro-ministro mantém a intenção de manter o Natal e pede aos cidadão que sejam responsáveis.